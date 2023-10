Rubinetti a secco per i lavori di Acque

Tempo di lavori per Acque con rubinetti a secco a Montespertoli. L’intervento che porterà a sospendere l’erogazione è in programma dalle 23 di mercoledì fino alle 6 di giovedì. Le vie interessate dai lavori sono: Chinigiano, Colle Montalbino, Colle di San Lorenzo, del Gufo, Coli, Lungagnana, Poggio Antico, San Piero in Mercato, Tresanti, Valle a Lungagnana e Trecento (nel tratto compreso tra i civici 1-3 e 2 -68) e nelle località Gigliola, La Buca, Le Galvane, Mandorli, Molino del Ponte, Montalbino, Morcone, Tresanti, Turignano e Vicchio. In caso di brutto tempo l’intervento sarà rinviato a nuova data.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.