Rubinetti a secco a Lazzeretto

Un’intera frazione resterà senza acqua per tutta la mattina e per buona parte del primo pomeriggio. Succede oggi a Lazzeretto. Lo annuncia Acque spa, il gestore della rete idrica. Dalle 8.30 alle 15, spiega in una nota il gestore del servizio, i tecnici dovranno procedere a una riparazione urgente sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi. In particolare l’intervento interesserà la frazione a valle.

Contestualmente anche la frazione di Stabbia sarà interessata da cali di pressione che ai piani più alti delle abitazioni potranno essere accompagnati anche da temporanee mancanze d’acqua. Il ripristino del servizio idrico, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.