Rubati quadri e striscioni per la pace nella Villa Landini Marchiani

I ladri hanno fatto visita a Villa Marchiani. E se ne sono andati dopo aver messo a segno il furto. "Colori in corso" l’associazione che realizza quadri di arte contemporanea – si apprende – ha avuto un furto di 10 quadri e 2 striscioni (a favore della pace) che erano stati realizzati da alcuni studenti. Il furto è avvenuto, appunti, alla Villa Landini Marchiani di via Romana Lucchese dove ha sede l’associazione. Da quanto emerso, ignoti dopo aver forzato porta d’ingresso e rotti alcuni vetri delle finestre dell’immobile, si sono introdotti all’interno e hanno realizzato il furto. Forse in quella sede cercavano beni ben più costosi e sostanziosi. Però quello che hanno trovato l’hanno portato via. Il presidente dell’associazione Claudio Occhipinti ha manifestato il proprio sdegno sull’accaduto, rimarcando, purtroppo, che non è la prima volta che accade. Il furto è stato segnalato e denunciato alle autorità competenti per le indagini di rito e di legge.

C. B.