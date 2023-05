Rubano la cassaforte Blitz in un’agenzia in pieno centro Bottino da 10mila euro

EMPOLI

Un colpo ardito, messo a segno in un orario ’inusuale’ e soprattutto ai danni di un’attività a pochi passi dal centro. È quello che si è consumato mercoledì sera, intorno alle 22.30, in via Jacopo Carrucci a Empoli. Riuscendo a forzare una porta secondaria laterale dell’agenzia Prestito Compass Empoli Gruppo Mediobanca, ignoti si sono introdotti all’interno e hanno asportato una cassetta di sicurezza dove erano presenti circa diecimila euro in contanti per poi darsi alla fuga a bordo di un’autovettura. Un blitz che si è consumato in pochi minuti e senza fare troppo rumore. Tuttavia le mosse dei malviventi non sono passate inosservate a chi risiede in quella zona, che è anche particolarmente trafficata. Strani movimenti intorno all’agenzia, ombre che a quell’ora hanno insospettito, e non poco, chi abita in quella via e che ha fatto scattare immediatamente la chiamata al 112. Sul posto si sono subito precipitati i carabinieri della Compagnia di Empoli. Purtroppo all’arrivo dei militari i ladri si erano già dileguati. Tuttavia i primi rilievi hanno già permesso di acquisire materiale utile alle indagini. Sono al vaglio le immagini della videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l’auto in fuga.

Di sicuro siamo di fronte ad un’azione messa a segno da più persone, tutte con il volto travisato. Da quanto ricostruito la cassaforte, non murata, è stata trascinata all’esterno dell’agenzia che si trova al civico 146 di via Carrucci, e poi caricata sull’auto. Chi ha agito, con molta probabilità, conosceva piuttosto bene il ’bersaglio’ e il bottino che all’interno avrebbe potuto trovare. Il fatto che l’agenzia non sia dotata di allarme sonoro ha sicuramente avvantaggiato i malviventi che hanno avuto più tempo per operare. È anche possibile che avessero studiato preventivamente il luogo, con le vie di fuga, ma forse avevano sottovalutato il fatto poteva essere notati da passanti o residenti agendo a quell’ora, in una sera di inizio maggio quando le temperature invitano a stare fuori anche dopo cena. Le indagini da parte degli uomini dell’Arma sono tuttora in corso.

Il modus operandi dei malviventi in azione alla filiale finanziaria del Gruppo Mediobanca è ben diverso da quello degli ultimi furti aggravati registrati sul territorio messi a segno utilizzando della carica esplosiva. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto lo scorso 22 aprile, all’alba, ai danni della filiale della banca Vival di Fucecchio, in piazza dei Seccatoi. Utilizzando una carica detonante i malviventi avevano rotto lo sportello automatico asportando le banconote, per una somma complessiva di circa 15mila. Il mese precedente, lo scorso 4 marzo, a Stabbia nel comune di Cerreto Guidi, un altro colpo, stavolta commesso nel cuore della notte. Un’azione rapida eseguita con dell’esplosivo con il quale era stato fatto saltare il bancoposta dell’ufficio postale della frazione. La somma complessiva asportata, in quell’occasione, era di circa 35mila euro.

Irene Puccioni