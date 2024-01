Rubano borsa dall’auto . Ma c’erano solo fazzoletti

EMPOLI

Il tempo di una visita ai cari defunti che all’uscita del cimitero ha trovato il vetro dell’auto in frantumi. È accaduto nel parcheggio del cimitero di Marcignana. Chi ha subito il danneggiamento della vettura per fortuna ha avuto l’accortezza di non lasciare soldi, documenti o oggetti di valore all’interno. Ai malviventi deve comunque aver fatto gola una piccola sacca dimenticata sul sedile posteriore. Per prenderla hanno rotto il vetro posteriore. Devono però essere rimasti delusi quando l’hanno aperta, perché dentro c’erano soltanto una agenda, del gel per le mani e dei fazzoletti. Purtroppo non è il primo episodio che si verifica sul territorio. I parcheggi dei cimiteri sono spesso frequentati da piccoli delinquenti in cerca di qualche colpo facile. Alle volte il bottino sono cellulari, soldi e carte, altre volte solo effetti personali.