Ruba tortina da 1.69 euro e spintona il vigilante: arrestato per rapina impropria

Empoli, 8 aprile 2024 – Caos in un supermercato in via Tosco Romagnola a Empoli per il furto di una tortina: il valore è di 1 euro e 69 centesimi. Un 37enne senza fissa dimora, di origine nigeriana, avrebbe appunto rubato il dolcetto spintonando poi il vigilante e il cassiere per scappare dal supermercato. Il presunto autore del furto è stato poi arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina impropria. L'addetto alla sicurezza ha riportato contusioni e abrasioni alle braccia e secondo i sanitari guarirà in quattro giorni.

L'altra sera, il 37enne, secondo quanto ricostruito, dopo aver preso dagli scaffali la tortina avrebbe tentato di superare le casse senza pagare. L'addetto alla sicurezza e un cassiere avrebbero tentato di fermarlo e l'uomo, per guadagnare la fuga, li avrebbe spintonati, facendo cadere a terra l'addetto alla vigilanza finito contro il nastro trasportatore delle casse. Dopo la segnalazione al 112 Nue, è intervenuta una volante della polizia. Gli agenti hanno bloccato e arrestato il trentasettenne.