Rotonda, ci siamo quasi "Lavori al rush finale"

"Pronta in tempi record la nuova rotatoria alla “Madonnina dello Zucchi”, tra via Napoleone e via Sotto la Valle. Un accesso più bello e più funzionale al centro di Fucecchio". Lo annuncia il sindaco Alessio Spinelli che è andato a fare un sopralluogo sul cantiere. Mancano davvero pochi dettagli – ha precisato il primo cittadino – relativi alla segnaletica e nei prossimi giorni sarà tutto finito: "Abbiamo messo in sicurezza un’importante intersezione stradale che consentirà anche al traffico di defluire più agevolmente". Per quest’opera molto attesa il Comune organizzerà anche un vero e proprio taglio del nastro. Anche perché la rotatoria sarà abbellita da un’opera d’arte che richiamerà la storia dei cammini che un tempo portavano a Roma. Cammini che insieme alla via Francigena passavano da Fucecchio. L’inaugurazione sarà fatta entro la metà del mese di giugno.