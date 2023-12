Rotatoria delle Vedute: "Con l’inizio dell’anno via all’intervento"

Un nodo che è stato sciolto, proprio in termini di lavori oubblici attesi e determinanti, per il fututoe per la sicurezza stradale. E’ il sindaco Alessio Spinelli ad annunciarlo dopo il sopralluogo di ieri mattina. "Adesso è davvero tutto pronto per iniziare una delle opere stradali più importanti del nostro territorio – spiega il primo cittadino –. All’inizio del nuovo anno, grazie gli sforzi del Comune di Fucecchio e all’impegno della Citta Metropolitanza di Firenze, partiranno i lavori per realizzare la rotatoria di Vedute, all’incrocio tra le strade provinciali Romana Lucchese, Pesciatina e per Poggio Adorno. Un grande risultato per la nostra amministrazione". E’ stato un iter lungo, ma ora l’obiettivo di avviare i lavori in tempi molto rapidi è realtà. Il costo complessivo dell’opera viaria è stimato in 525mila euro. Si tratta di un’opera da sempre attesa, sia dai cittadini, sia da chi percorre quelle strade che attraversano le Cerbaie, visto l’alto volume di traffico che insiste sull’incrocio.