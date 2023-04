Rosselli, ecco la soluzione Accordo per i 9 esuberi

Cassa integrazione fino alla fine dell’anno e nel frattempo la Regione lavorerà per fare in modo che trovino una nuova collocazione sul mercato del lavoro. E’ la soluzione per la vertenza Rosselli di Empoli, finita al centro delle cronache nei giorni scorsi per la decisione di mandare a casa 9 dei 19 dipendenti. Una scelta dettata da una crisi di fatturato che ha portato l’azienda a esternalizzare la produzione, mantenendo nella sede di Terrafino solo la parte commerciale. Si tratta dell’azienda più antica della città, visto che iniziò l’attività di produzione fiammiferi nel 1853 per poi negli anni incrementarla, grazie all’esperienza nella lavorazione del legno, con la realizzazione di stuzzicadenti, spiedi, accendini, utensili, taglieri. All’incontro in Regione Toscana tra l’istituzione, l’azienda e la Fillea Cgil è stato raggiunto l’accordo per la cassa per cessazione di attività, con l’attivazione delle politiche attive della Regione Toscana per la riqualificazione dei 9 esuberi.

Questo il commento della Fillea Cgil: "Insieme, con l’apertura dell’azienda e grazie al supporto attivo dell’Unità di crisi della Regione, è stata trovata trovata una soluzione che attenua l’impatto sociale". La scelta di portare la vertenza in Regione era stata portata avanti proprio dalla Cgil, che aveva invocato l’aiuto delle istituzioni per risolvere le problematiche legate ai licenziamenti. La Rosselli ha avuto per decenni sede a Pontorme, a due passi dal ponte appena riaperto, dove ora si trova un vecchio rudere al centro di un progetto di recupero che sarà portato avanti nei prossimi mesi. Dal 2007 si era trasferita a Terrafino, dove portava avanti l’attività di produzione di fiammiferi e stuzzicadenti. La crisi era piovuta come un fulmine a ciel sereno e aveva portato i sindacati a invocare una soluzione rapida per i 9 dipendenti in esubero, sia operai che personale amministrativo. Almeno fino alla fine dell’anno saranno coperti dall’ammortizzatore sociale e nel frattempo sarà la Regione a dar loro una mano per attivare dei corsi che possano consentirgli un rientro in tempi rapidi all’interno del mercato del lavoro.

Tommaso Carmignani