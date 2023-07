Rosselli, 19 dipendenti a casa, Regione trova soluzione con cassa integrazione

A casa nove dei 19 dipendenti, ma con la cassa integrazione fino a fine anno e l’impegno, da parte della Regione, di trovare una nuova collocazione all’interno del mercato del lavoro. Questa la soluzione trovata a margine della vertenza che si era aperta mesi fa per la Rosselli, la fabbrica di fiammiferi che dopo essersi trasferita dalla sede storica di Pontorme alla zona industriale di Terrafino ha portato avanti la produzione per qualche anno. Ora, a causa della crisi, la proprietà ha deciso di esternalizzare la produzione, mantenendo ad Empoli soltanto la parte commerciale. Si tratta dell’azienda più antica della città, visto che iniziò l’attività di produzione fiammiferi nel 1853 per poi negli anni incrementarla, grazie all’esperienza nella lavorazione del legno, con la realizzazione di stuzzicadenti, spiedi, accendini, utensili, taglieri. All’incontro in Regione Toscana tra l’istituzione, l’azienda e la Fillea Cgil è stato raggiunto l’accordo per la cassa per cessazione di attività, con l’attivazione delle politiche attive della Regione Toscana per la riqualificazione dei 9 esuberi. La scelta di portare la vertenza in Regione era stata avanzata proprio dalla Cgil, che aveva invocato l’aiuto delle istituzioni per risolvere le problematiche legate ai licenziamenti.