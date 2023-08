Rosa non si trova Ricerche a tappeto Setacciato ogni angolo Comunità in ansia

di Irene Puccioni

EMPOLI

Le ricerche sono proseguite senza sosta. Anche ieri, per tutta la giornata, squadre di vigili del fuoco e protezione civile, carabinieri, polizia municipale, Vab e associazioni di volontariato hanno setacciato ogni angolo del territorio nella speranza di ritrovare Rosa Zotti. La donna sembra scomparsa nel nulla. L’anziana, 89 anni, vedova, residente in via Osteria Bianca, nella frazione di Ponte a Elsa, manca da casa da giovedì mattina. A lanciare l’allarme è stato il figlio nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo che si era recato a casa per salutarla e accertarsi che stesse bene. La donna, stranamente, non era rientrata. Con il passare delle ore la preoccupazione si è trasformata in ansia. "Mia mamma non ha la patente né ha mai voluto il telefono cellulare – racconta il figlio, Salvatore – In un primo momento ho pensato che non fosse rientrata perché si era fatta male o aveva avuto qualche problema fisico. Sono quindi andato subito al pronto soccorso per verificare se fosse stata trasportata lì da un mezzo di soccorso. Ma non c’era".

Non sapendo dove cercarla il figlio si è rivolto ai carabinieri della compagnia di Empoli denunciandone la scomparsa. Immediatamente la Prefettura di Firenze ha attivato il Piano persone scomparse. Una task foce di uomini e mezzi ha iniziato le operazioni di ricerca. Per tutto il pomeriggio di giovedì e anche durante la notte sono stati controllati terreni, vigneti, canali, vecchie infrastrutture. Ieri l’attività è ripresa. Da terra e dall’alto i ricercatori hanno passato al setaccio un’ampia porzione di territorio. Le operazioni si sono concentrate, in particolare, sulla collina di Monterappoli, con un punto base per i soccorritori allestito presso la scuola del Pozzale. È in questa zona, stando alle segnalazioni di alcune persone, che sarebbe stata avvistata la signora per l’ultima volta. La donna avrebbe chiesto informazioni sulla strada da prendere per raggiungere la frazione collinare. In base alla ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, Rosa Zotti, giovedì mattina, come d’abitudine, era uscita a fare una passeggiata.

Si era diretta al gattile di Empoli, in Carraia, dove ha parlato con alcune volontarie della struttura. Le immagini di alcune telecamere della zona confermano la sua presenza sul posto a quell’ora. Come ci sia arrivata, però, non è chiaro: a piedi, con un mezzo pubblico? "Del gattile mi aveva parlato – ricorda il figlio – Mia mamma vive da sola e per diciotto anni ha avuto una gatta a farle compagnia. É morta lo scorso anno e desiderava prenderne un’altra".

Nei frame catturati dagli occhi elettronici si vede poi la donna allontanarsi. Ma dove? Una persona ha riferito di averci scambiato qualche parola dandole indicazioni sulla strada da fare per raggiungere Monterappoli. Gli ultimi avvistamenti sono intorno alle 11.30 di giovedì mattina in zona Pozzale. "Forse, uscendo dalla sua comfort zone la mamma ha perso l’orientamento", ipotizza il figlio che segue le ricerche in prima persona insieme alle squadre dei soccorritori. Ieri mattina Drago 95 l’elicottero del reparto volo di Cecina ha effettuato il sorvolo della zona e proseguono le ricerche con il personale del nucleo cinofili di Massa e le squadre di terra presenti anche con personale volontario con trenta unità.

L’anziana quando è uscita da casa indossava un vestito leggero a fantasia. È minuta e cammina agevolmente e non risulta soffrire di patologie. Più passano le ore e più i timori per lo stato di salute dell’89enne crescono. Sui social gli appelli e le condivisioni crescono di minuto in minuto. Anche il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, ha contributo a diffondere la segnalazione di scomparsa postando sulla sua pagina facebook la foto della signora. "Chiunque abbia notizie o riesca ad avvistarla contatti subito il 112. Vi chiedo aiuto e serietà", ha scritto Barnini.

"L’ultima volta che ho sentito mia mamma – ricorda ancora il figlio – è stato mercoledì sera. L’ho chiamata al telefono fisso. Mi era sembrata tranquilla, come sempre. Non so davvero cosa pensare né ho idea di dove possa essere".