Roghi, Vento e Squadre in Soccorso a Valdarnocaldo

VALDARNO

Caldo e vento. Due fattori che favorisco gli incendi e soprattutto il propagarsi delle fiamme. Nella giornata di ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati su più fronti. Intorno all’ora di pranzo le squadre di pompieri di Empoli e Firenze Ovest sono state chiamate a Montelupo Fiorentino per un incendio sterpaglie vicino alla Villa dell’Ambrogiana, in via della Chiesa, lungo l’argine del fiume. Sterpaglie in fiamme anche a Fucecchio, in via delle Colmate. In questo caso sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto. Per evitare che il rogo si estendesse è stato richiesto anche il supporto per personale antincendio boschivo della Regione Toscana. Inoltre, su richiesta della Sala operativa provinciale, una squadra della Vab di Limite si è recata a Stabbia di Cerreto Guidi in supporto di altri volontari dell’antincendio per un principio di incendio di sterpaglie.