Rodolfo Bandiera Sciò al centro I Lecci

MONTESPERTOLI

Un “Teatro Piccino Picciò“, spettacoli teatrali formato bambino giunti alla sua seconda edizione, torna oggi a Montespertoli con il secondo spettacolo di quest’anno. A partire dalle 17, infatti, al Centro per la Cultura del Vino “I Lecci“ sarà ospite Rodolfo Bandiera (nella foto) con il suo spettacolo “Rodolfo bandiera sciò“. Una rappresentazione musicale in stile one-man band, con narrazioni illustrate ed elementi di teatro di figura. Rodolfo Bandiera, infatti, è un musico cantastorie che costruisce strumenti improbabili e marionette meccaniche, oltre a viaggiare alla ricerca delle più strane fiabe del mondo che poi dipinge e narra con ironia e un pizzico di non-sense. Insomma, chi deciderà di assistere non potrà non farsi coinvolgere, in tutti i sensi, dal suo irresistibile “sciò”.

Una narrazione originale e suggestiva, accompagnata da musica stramba, illustrazioni e giochi in cui vengono coinvolti grandi e piccini. L’ingresso ad ogni spettacolo ha un costo di 5 euro a persona e la biglietteria sarà aperta il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 16.

Per informazioni e prenotazioni è potete scrivere una mail all’indirizzo [email protected], oppure tramite sms o whatsapp al numero di telefono 371 1152940.