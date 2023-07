’RockUnMonte’ Un trionfo totale "Musica potente"

Tre giorni all’insegna del rock che hanno coinvolto le due piazze principali del paese, del Popolo e Machiavelli, in cui band iconiche del settore hanno fatto ballare migliaia di persone. Insomma, anche l’edizione di quest’anno di “RockUnMonte“ è stata un trionfo totale. "L’atmosfera generale del festival era elettrizzante. L’entusiasmo dei fan, unito alla musica potente e alle performance coinvolgenti, ha creato una connessione unica tra artisti e pubblico – dichiara Carlotta Antichi, presidente dell’associazione Vitamina M, organizzatrice del festival –. Voglio ringraziare tutti i volontari di Rum per il successo di questa edizione".

"Voglio ringraziare tutti i volontari di RockUnMonte che hanno fatto vibrare il cuore della nostra comunità – afferma il sindaco Alessio Mugnaini –. L’Amministrazione è e sarà sempre al fianco delle associazioni che dedicano il loro impegno per il bene del nostro paese. Insieme, continueremo a sostenere e promuovere iniziative culturali e musicali che arricchiscono la nostra comunità e creano un senso di appartenenza". Oltre alle band famose, il festival ha dato anche spazio a nuovi talenti emergenti. Band locali e artisti promettenti hanno avuto l’opportunità di mostrare il loro talento al pubblico, ricevendo un caloroso sostegno da parte degli spettatori entusiasti, tra cui: Stemflow, Ops, Ab29, Marte, Casaki, Scuse Inutili, Le Lame, Candra, Ciulla, Management, Teoria del Malestro, Tricotomia, Auge e per concludere con gli Hey!Himalaya.

L’organizzazione del festival ha svolto un lavoro eccellente nel garantire un’esperienza fluida e piacevole per tutti i partecipanti: dalle strutture ben organizzate ai punti di ristoro ai mercatini, tutto è stato attentamente curato per soddisfare le esigenze dei presenti. Il festival ha insomma dimostrato ancora una volta come la musica rock abbia il potere di unire le persone e creare ricordi duraturi. L’associazione Vitamina M ha infine voluto ringraziare tanto il comune quanto i partner locali e limitrofi che hanno creduto ed investito nell’edizione.