RockUnMonte Tutto pronto per il gran finale

Hanno infiammato il palco facendo ballare a tempo di rock una piazza intera. I 99 Posse sono stati i protagonisti indiscussi della kermesse. Prima volta a queste latitudini per la band underground della periferia napoletana, nata come espressione del centro sociale occupato autogestito Officina 99. Un’opportunità più unica che rara per apprezzare dal vivo la musica alternativa. E non è ancora finita. RockUnMonte è pronto anche stasera a far vibrare le colline di Montespertoli con l’ultimo grande appuntamento. Su il sipario per il gran finale del festival della musica rock alle 18 da piazza del Popolo. È qui che si esibiranno, a ruota dalle 19, “Teoria del Malestro“, “Tricotomia“, “Auge“ e “Hey!Himalaya“. Una performance dopo l’altra fino ad arrivare alle 23 con il djset de “Il cubano e lo Scozzese“.

Anche stasera in piazza del Popolo spazio allo street food e ai mercatini artigianali, con attività per bambini in un’area ad ingresso gratuito. Una line-up strabiliante di artisti nazionali e talenti emergenti, quella offerta dall’edizione 2023 della manifestazione, che anche stavolta ha regalato al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile. "Un’esperienza che celebra la passione per il rock– ha ricordato Carlotta Antichi, una delle organizzatrici – riunendo persone provenienti da tutto il circondario per condividere la stessa energia e connessione attraverso la musica. Siamo felici di aver chiamato a raccolta tanti visitatori". Per l’occasione anche durante l’ultimo grande evento, quello di stasera, al Loft19 sarà ospitata la mostra fotografica di Annamaria Lucchetti intitolata "Quattro quarti - Uno Sguardo nel Jazz".