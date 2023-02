Roberto Protezione nuovo direttore generale alla tenuta di Castelfalfi

E’ Roberto Protezione (nella foto) il nuovo general manager della tenuta di Castelfalfi. Si occuperà della gestione e del coordinamento di tutte le attività inerenti la sezione hospitality del resort di lusso ormai prossimo alla ripaertura dopo la sosta invernale. Con quasi 20 anni di esperienza nell’ospitalità di lusso in Italia e all’estero, Roberto Protezione prima di arrivare a dirigere il team di Castelfalfi è stato per 5 anni general manager di Belmond Castello di Casole, di cui supervisionava le unità Hospitality, Real Estate e Agricoltura. "Lavorare in una realtà come Castelfalfi rappresenta una sfida entusiasmante – ha detto Protezione – Sono grato alla proprietà che ha visto in me un potenziale alleato in questo momento di grande sviluppo per Castelfalfi".