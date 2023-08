Roberto Montagni è andato in pensione

Dopo 38 anni di onorato servizio va in pensione l’architetto Roberto Montagni, storico dipendente del Comune di Capraia e Limite. Entrato in Comune nel 1985, a 26 anni, ha lavorato sempre nel settore urbanistica edilizia come dirigente. In questi anni si è occupato dello sviluppo del territorio attraverso due varianti urbanistiche, un piano regolatore e un regolamento urbanistico.L’architetto Montagni ha lavorato con ben cinque sindaci: Franco Sanchini, Enrico Baldacci, Alessandro Alderighi, Enrico Sostegni e Alessandro Giunti. "Sono stati anni intensi, un percorso lavorativo che mi ha dato tanta soddisfazione e che ha attraversato molti cambiamenti tecnologici. Ho vissuto un ambito professionale e umano grazie alla collaborazione con i colleghi di lavoro e gli amministratori con i quali ho condiviso i tanti progetti che hanno interessato il territorio comunale. Ora mi occuperò dei miei hobby, come la pittura, ma voglio dedicare un po’di tempo anche ai viaggi", ha detto Montagni. Dal sindaco Giunti, dalla giunta e da tutto il personale dell’amministrazione, un caloroso ringraziamento.