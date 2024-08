Rivoluzione Gambassi: "Tante incognite e molte trasferte"

Passa dal girone C all’E di Prima Categoria il Gambassi, che rispetto all’ultima stagione ritroverà soltanto Sancascianese e Barberino Tavarnelle. Il girone ha forte connotazione fiorentina, ma con diverse realtà vicine alla provincia di Arezzo, da cui arrivano le altre quattro società. Nove delle sedici squadre partecipanti l’anno scorso componevano il girone D: le quotate Resco Reggello, Incisa, Sporting Arno e Audace Galluzzo oltre a San Clemente, Vaggio Piandiscò, Atletico Levane, Chianti Nord e Castelnuovese. A queste si aggiunge il Porta Romana, retrocesso dalla Promozione, e le ‘matricole’ Ambra, Dinamo Florentia e Audace Legnaia. Un raggruppamento quindi decisamente da decifrare per i giallorossi termali, che si trovano ad affrontare per la prima volta diverse avversarie. "Negli ultimi giorni si paventava la possibilità di essere inseriti in questo girone, quindi non è una sorpresa – ammette il dirigente, Paolo Lari –. Si tratta di un girone con tante incognite, in cui conosciamo solo le realtà fiorentine. Tra l’altro questo girone ci penalizza non poco dal punto di vista delle trasferte visto che per raggiungere i paesi aretini impiegheremo sempre più di un’ora e questo comporterà spesso il dover organizzare il pranzo fuori. Tutte spese in più". Chiudiamo con la Coppa Toscana, dove le gare dei triangolari del primo turno si svolgeranno l’1, 8 e 25 settembre, con il Gambassi che dovrà affrontare prima la Stella Rossa Castelfranco in trasferta e poi la Sanromanese in casa.