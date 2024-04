Ritrovato il Grosso Pisano del miracolo

EMPOLI

Un miracolo avvenuto nel 1392, una reliquia scomparsa e uno studioso sulle sue tracce. Potrebbero sembrare i capisaldi di un nuovo romanzo di Dan Brown, invece è tutto vero e riguarda il ritrovamento di una moneta medievale che sembra poter essere effettivamente il Grosso Pisano protagonista dell’incredibile evento di fine Trecento. "Si tratta di una piccola moneta, in argento, da due soldi, raffigurante su un lato la Vergine con in braccio il Bambino e sull’altro l’aquila imperiale – racconta Enrico Tofanelli, membro del direttivo della Pro Empoli nonché appassionato e studioso di storia locale –, che il 17 gennaio del 1392, come scritto in diversi testi storici che abbiamo potuto consultare, iniziò a sanguinare dopo che un soldato la trafisse con la propria spada in seguito alla perdita di tutti i suoi soldi, durante una partita a dadi. Quel Grosso Pisano – prosegue Tofanelli – fu presentato al Vescovo Fiorentino dell’epoca, il quale ritenne l’episodio un miracolo e restituì la moneta alla chiesa dei frati agostiniani di Santo Spirito a Firenze, perché potesse essere conservata e venerata".

Ma veniamo ai giorni nostri ed in particolare al 2019 quando in occasione dei novecento anni dall’incastellamento della pieve di Sant’Andrea a Empoli, Tofanelli insieme a Don Salvatore Alfieri cerca di riportare ad Empoli il Grosso Pisano per celebrare la ricorrenza. "In quell’occasione telefonammo all’Abate di Santo Spirito venendo a conoscenza del fatto che la reliquia era sparita, forse rubata o smarrita durante la seconda Guerra Mondiale – racconta Tofanelli –. Così decisi di ricercare in rete un qualsiasi Grosso Pisano, da esporre magari con la dicitura “una moneta come l’originale andata perduta“, e navigando su un sito di e-commerce ne trovai due in un negozio di monete antiche a Firenze, uno dei quali con un ’difetto’ perché recante un taglio".

"Sul momento non detti peso alla cosa e lasciai perdere anche perché il costo era importante – conclude Tofanelli –. Dopo un po’ tornai a documentarmi scoprendo che il taglio puntava proprio il petto della Vergine, come nel pezzo che avevo visto. Così ne parlai a Don Guido Engels e decidemmo di acquistarla per poterla studiare con calma. I vari esami per determinare se sia realmente quella del miracolo sono tutt’ora in corso, ma diversi indicatori dell’unicità della moneta fanno pensare che ci troviamo davvero di fronte a quel Grosso Pisano. E visto che oltre al miracolo religioso è stata protagonista del miracolo umano, facendo smettere di giocare quel soldato, come riscontrato in altri documenti, sarebbe bello poterla custodire ad Empoli, oggi in prima linea contro il gioco d’azzardo".

Simone Cioni