Ritrova la bicicletta grazie ai carabinieri

Il merito è stato dei carabinieri di Montelupo, che in breve tempo sono riusciti a recuperare una bici dall’importante valore affettivo. Vittima del ‘colpo’ il consigliere comunale di centro destra Giuseppe Madia, che nei giorni scorsi si era visto sfilare il mezzo da ignoti, un furto non particolarmente significativo dal punto di vista economico, ma comunque dannoso. Una volta tornato al luogo dove l’aveva lasciata, la bici era sparita. "Mi sono mosso subito per fare denuncia – dice – ma non avevo grandi speranze di riuscire a ritrovarla". A riconsegnarla sono stati i carabinieri. "Ero con mia figlia e abbiamo visto una persona circolare con la mia bicicletta – spiega ancora Madia – Abbiamo allertato immediatamente i militari. Grazie al loro pronto intervento siamo riusciti a recuperarla. Ci tenevo a ringraziarli personalmente per il gran lavoro che fanno ogni giorno".