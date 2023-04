Ritiro dei rifiuti La protesta

Il ritiro dei rifiuti col sistema porta a porta è un argomento che fa discutere. A segnalare difficoltà in questo senso anche L.S., che ha riscontrato problemi con il ritiro del multimateriale a un’utenza a Montespertoli. "Sono passati gli operatori Alia a ritirare il multimateriale – spiega L.S. - Hanno fotografato i sacchi e se ne sono andati". "Da diversi anni usiamo i sacchi di plastica comuni per conferire il multimateriale e meravigliato dell’accaduto – continua L.S. - ho chiamato Alia. L’operatrice al centralino non sapeva cosa dirmi e ha parlato della necessità di usare sacchi condominiali e che questa norma è sempre esistita". "Ma se è sempre stato necessario usare sacchi condominiali, perché gli operatori hanno per anni ritirato il multimateriale riposto in sacchi di plastica comuni? Domanda – scrive L.S. – rimasta senza risposta. "Giorni fa – ha aggiunto L.S. – ho esposto il multimateriale e l’operatore non lo ha ritirato barrando come causa la casella ’posizione del contenitore’ quando il contenitore era perfettamente posizionato. Inoltre, dal momento che a Ponte a Elsa (Empoli) Alia ritira il bidone a domicilio e lo riporta nuovo il giorno dopo, non vedo perché io debba andare in comune a ritirare quello nuovo".