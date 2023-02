Rissa dopo la partita Daspo a tifosi e dirigente

Quattro persone – un dirigente e tre tifosi – raggiunti da provvedimento Daspo emesso dal questore Maurizio Auriemma per "comportamento violento e antisportivo": la rissa ’per futili motivi’ verificatasi sulle tribune del campo comunale Molino del Ponte di Montespertoli al termine della partita dell’Eccellenza del 6 novembre tra Montespertoli e Fucecchio, finita per la cronaca 1-2. Una rissa da fuoco amico in base a come hanno poi ricostruito i fatti i carabinieri della stazione e della Compagnia di Scandicci del comandante Gianfranco Cannarile; la formazione di casa aveva perso e alcuni tifosi avevano manifestato il loro dissenso criticando in maniera anche aspra i dirigenti della società di casa. Uno dei quali, Emanuele Viviano, 50 anni, direttore sportivo del Montespertoli e responsabile della campagna acquisti gialloverde, risulta coinvolto al punto tale d’aver ricevuto il provvedimento amministrativo più severo, per la durata di 2 anni. Gli altri tre colpiti dal divieto di accedere alle manifestazioni sportive – varato per contenere, impedire aggressioni violente e provocazioni gravi nei luoghi degli avvenimenti sportivi – sono il fratello di Emanuele, Marco, residente a Campi Bisenzio, di due anni più giovane, non tesserato e (sempre secondo la prima versione dei fatti) due tifosi di casa contestatori della società gialloverde: Fabio Maionchi, 46 anni, di Castelnuovo Berardenga, ma residente a Vinci e Alessandro Gallorini, 54, di Montespertoli. I due fratelli Viviano sono fratelli di Emiliano Viviano, già portiere di Fiorentina, Bologna e Sampdoria. Gallorini è pare l’unico dei quattro identificati che avrebbe chiesto di farsi visitare e refertare. Il 6 novembre dalle parole di uno ’scambio di opinioni’ si passò ai fatti: in particolare sarebbero volati schiaffi e calci.

"Si venne a creare una situazione estremamente spiacevole" ha commentato il comandante dell’Arma della Compagnia di Scandicci, Cannarile alla notizia dell’avvenuta notifica dei daspo elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura e portati alla firma del Questore.

I quattro furono separati dai carabinieri che dovettero impegnarsi non poco a riportare l’ordine riuscendo poi – non senza ulteriore dose di fatica – a identificare almeno alcuni dei presunti coinvolti nella zuffa "tutti riconducibili alla società e alla tifoserie del Montespertoli". In particolare Emanuele Viviano, tesserato, si sarebbe reso protagonista non solo della rissa, ma anche di ’code’ antipatiche, quali la resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità ai militari di servizio. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di rissa.

