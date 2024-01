Quanto costa viaggiare? Dalla benzina al gasolio, la mappa del risparmio nell’Empolese

Empoli, 20 gennaio 2024 – Il «servito» viaggia ancora al di sopra dei due euro al litro, in alcune stazioni di rifornimento dislocate sul territorio comunale di Empoli. Ma per quanto il crollo dei prezzi registrato negli anni della pandemia appaia ormai un ricordo lontano, guardando bene è possibile fare rifornimento pagando la benzina poco più di 1,70 euro al litro e il diesel 1,69. Questa, stando se non altro ai dati riportati dall’Osservaprezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (con il report e il listino ufficiale aggiornati a ieri da parte dell’ente nazionale, ndr ) la situazione attuale nella nostra città.

Un quadro che appare nel complesso variegato, con le oscillazioni fra il prezzo più basso e quello più alto comprese nell’arco di venti centesimi tanto per la benzina quanto per il gasolio (considerando il confronto tra il self service e il servito dall’operatore della stazione di riferimento appunto). Ma quali sono attualmente le stazioni di servizio più economiche? Sempre basandoci sui riscontri del sito internet del Ministero legati al territorio comunale empolese e partendo dal self service, agli automobilisti che viaggiano a bordo di macchine alimentate a benzina "converrebbe" – allo stato attuale – rifornirsi alla NGN di via Lucchese, che propone il carburante a 1,719 euro per litro.

A completare il podio di una ideale classifica del risparmio vediamo apparire poi in sequenza la Esso di via Cherubini e l’IP di Marcignana, rispettivamente a quota 1,737 e 1,739 euro al litro. A seguire, ci sono le stazioni di rifornimento Beyfin di via Val d’Elsa e di via della Piovola (entrambe ad 1,747) le due IP di via Cherubini (1,748) e via Carrucci (1,759). Un valore, quest’ultimo, riscontrato anche presso le stazioni Q8 di piazza San Rocco, via Provinciale Lucchese e sulla SS67 e presso la stazione Aquila di via Val d’orme nuova.

E ancora . A 1,769 euro al litro figurano le stazioni Q8 di viale Petrarca e via Togliatti, la Esso di via da Vinci e l’IP sulla Livornese, mentre l’Eni di via Livornese e della Tosco-romagnola hanno fatto registrare rispettivamente un dato di 1,789 e 1,794. Chi invece preferisce risparmiare sul servito, sempre secondo le statistiche del Ministero dovrebbe rivolgersi alla Beyfin di via Provinciale Lucchese: "prima" a 1,729 euro al litro, davanti alla Beyfin di via Val d’Elsa (1,747) e all’IP di via Cherubini (1.748).

E se passassimo al diesel, ricominciando dal self service? In quel caso, il valore più basso riguarda l’Engo sulla regionale 429 (1,695 euro al litro). Ben tre stazioni a quota 1,699: l’IP di via Carrucci, NGN e Aquila. Poi troviamo la Esso (1,707) la Beyfin della Provinciale (che lo vende al cliente a 1,709, ma che è la più conveniente per quanto riguarda il servito a 1,709) le IP di via Cherubini (1,718 tanto per il self quanto per il servito) e Marcignana (1,719) e Beyfin di via Val d’Elsa e via Piovola (entrambe ad 1,721). Le Q8 della Statale e di viale Petrarca propongono il diesel a 1,729 al litro come l’IP sulla Livornese, mentre le altre stazioni Q8 di piazza San Rocco e via Provinciale Lucchese lo hanno in listino a 1,739.

Chiusura con le stazioni Eni di via Livornese (1,749) e Tosco-Romagnola (1,754). Chi viaggia invece su una vettura gpl e vuol fare rifornimento ad Empoli può scegliere fra sei stazioni: si passa da un minimo di 0,659 euro della NGN ad un massimo di 0,719 dell’Aquila, passando per i tre punti Beyfin (quello sulla Provinciale Lucchese a 0,669, quelli delle vie Val d’Elsa e della Piovola a 0,688) e per la Engo (0,695).

Non si tratta ad ogni modo di una classifica definitiva (e che non pretende di essere esaustiva), in quanto i prezzi sono soggetti ad oscillazioni talvolta quotidiane dovute a molteplici fattori: nei prossimi giorni, i prezzi potrebbero, dunque, fisiologicamente abbassarsi o aumentare.

Giovanni Fiorentino