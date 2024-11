Risorse per rifare i marciapiedi. La Metrocittà ha stanziato 700mila euro per l’Unione

Nuovi marciapiedi e più sicurezza. Manutenzione straordinaria di strade provinciali, avanti tutta. C’è l’ok della Metrocittà che ha stanziato 700mila euro per ripristinare le situazioni più critiche con interventi ad hoc in quattro comuni dell’Empolese Valdelsa. I fortunati? A Capraia e Limite, Montespertoli, Gambassi Terme e Vinci, su proposta della consigliera della Città Metropolitana di Firenze con delega alla viabilità dell’Empolese Valdelsa Emma Donnini, andranno 700mila euro. Sono state approvate all’unanimità dal Consiglio metropolitano quattro delibere riguardanti accordi con i Comuni per la manutenzione straordinaria di strade provinciali per la realizzazione di marciapiedi. Andando nel dettaglio, a Capraia e Limite l’accordo riguarda la realizzazione di interventi su marciapiedi della Provinciale n.106 “Traversa di Limite“, su entrambi i lati nel centro abitato di Limite. Per farlo, serviranno 225mila euro, importo che sarà finanziato per 25mila euro dal Comune remiero, con l’impegno di assumere il ruolo di stazione appaltante e di terminare l’opera entro il 31 dicembre 2025. I restanti 200mila euro saranno trasferiti dalla Città Metropolitana di Firenze. La mappa degli interventi straordinari tocca poi il territorio di Montespertoli: qui l’accordo riguarda la manutenzione per la mobilità dolce e la sicurezza stradale su marciapiedi della Provinciale n. 93 “Certaldese“, lavori che interesseranno il centro abitato di Fornacette. Un’operazione del costo di 200mila euro, sostenuto per intero dalla Città Metropolitana. Anche il questo caso, all’amministrazione guidata da Alessio Mugnaini va l’impegno di assumere il ruolo di stazione appaltante.

Il cantiere dovrà chiudersi entro il 30 giugno 2026. Stesso importo, restando in Valdelsa, per ripristinare i marciapiedi della Provinciale n.4 “Volterrana“ a Gambassi Terme. Qui si lavorerà al camminamento ciclopedonale di Poggio all’Aglione, tratto c. Sarà il Comune a indire l’appalto con scadenza lavori al 30 novembre 2025. Infine a Vinci, dove, grazie ai 100mila euro finanziati dalla MetroCittà, si potranno rimettere a nuovo alcuni marciapiedi della Provinciale n.48 “Lazzeretto – Lamporecchio - Pistoia“. Il progetto di restyling toccherà il centro abitato de La Stella. Un passo per migliorare la viabilità in un punto di notevole flusso di traffico. Il costo complessivo di progettazione e realizzazione degli interventi sarà a carico della Città Metropolitana mentre, come negli altri casi, il Comune seguirà le operazioni legate all’appalto con l’impegno chiudere i lavori entro il 30 dicembre 2025. "Sono accordi importanti - ha detto la consigliera Emma Donnini - Un investimento consistente della Metrocittà nell’Empolese Valdelsa. Tutti progetti strategici perché rispondono a esigenze di sicurezza sollecitate dai singoli Comuni".

Y.C.