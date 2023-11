Riserva di Montefalcone. Lezione di Cecilia Tucci

Sabato 4 novembre si terrà il secondo incontro per il ciclo "Il Verde Necessario", organizzato in collaborazione con Italia Nostra Medio Valdarno Inferiore, Cai Valdarno Inferiore, Rotary Fucecchio Santa Croce ed EcoIstituto delle Cerbaie. Cecilia Tucci, tenente colonnello, comandante del reparto carabinieri biodiversità di Lucca interverrà sul tema "La Riserva Naturale Statale di Montefalcone: il polmone verde delle Cerbaie". Gli incontri si tengono alle 17,15 presso l’auditorium della Fondazione Montanelli Bassi, Palazzo Della Volta. Il terzo incontro sarà sabato 25 novembre con Marco D’Antraccoli, curatore dell’orto botanico di Pisa, che affronterà il tema "La biodiversità vegetale: perché è importante e come proteggerla. Il ruolo degli orti botanici oggi".

Poi ce ne sarà uno successivo che è in calendario per il prossimo 2 dicembre. Per ogni informazione contattare 328 1289087.