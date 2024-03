Rischio scontri, trasferta negata. Al ’Neri’ misure di controllo da serie A

VALDELSA

Tra il Castelfiorentino e la Massese c’è un gemellaggio pluriennale che unisce le due tifoserie. In vista dell’incontro di domani pomeriggio valido per il Campionato di Eccellenza girone B le tribune dello stadio "Riccardo Neri" sarebbero dovute essere ‘dipinte’ da bandiere e sciarpe dal colore delle due rispettive squadre. Sarebbero dovute, perché in realtà gli spalti saranno occupati soltanto per metà. Il prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, ha adottato infatti un provvedimento ai sensi dell’art 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza con cui si vieta la vendita dei tagliandi a residenti nella provincia di Massa Carrara. Una decisione proposta dal Comitato di analisi per la sicurezza delle Manifestazioni sportive e adottata in seguito all’esito dell’esame svolto nel corso della riunione di coordinamento delle Forze di polizia svoltasi nella giornata dello scorso 7 marzo. Un provvedimento – a quanto appreso – che trae origine dai fatti di Livorno di due settimane fa avvenuti a margine della gara del campionato di Eccellenza tra Pro Livorno e Massese, quando un nutrito gruppetto di ultras del Livorno, usciti in anticipo dalla gara del campionato di serie D, ha teso una sorta di ’agguato’ alla tifoseria apuana. Una decisione, dunque, presa per evitare ogni eventuale problema di ordine pubblico, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento della partita in programma senza colpi di scena e senza andare incontro a delle maxi mobilitazioni della polizia come avvenuto poco tempo fa in occasione della gara tra Empoli e Fiorentina. Per la partita al "Neri" sarà applicato il dispositivo che prevede le stesse misure di sicurezza messe in campo per le gare di serie A al "Castellani". Saranno presenti gli uomini del Commissariato di Empoli con il dirigente e un rinforzo di unità disposto dalla questura di Firenze.

Il direttore generale del Castelfiorentino, Andrea Vaglini, è intervenuto esprimendo il suo punto di vista. "È un provvedimento al quale la società deve attenersi - esordisce il dg del Castelfiorentino -. Non entro nel merito della decisione. È chiaro che ci sia del dispiacere quando ci sono provvedimenti di questo genere che comunque restringono la possibilità ai tifosi di assistere alla partita. Se il comitato (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) ha ritenuto giusto portare avanti questa linea sicuramente avrà avuto le ragioni del caso. Tra l’altro – aggiunge – tra i nostri tifosi e quelli della Massese c’è anche un gemellaggio. Ma ripeto - conclude Vaglini - su certi tipi di decisione non vogliamo entrare nel merito, ne prendiamo atto e portiamo avanti la cosa così come ci è stato richiesto dalla questura".

Niccolò Pistolesi