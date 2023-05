Rischio pioggia Le Vie in Rosa con nuove date

L’allerta meteo ci ha messo lo zampino. E così le passeggiate solidali de "Le vie in Rosa", previste per il weekend (oggi e domani) saranno posticipate. Il nuovo calendario degli appuntamenti è stato condiviso da Astro, che ha preso la decisione di rimandare la manifestazione a causa delle previsioni metereologiche. Secondo la riprogrammazione l’evento si svolgerà il 21 maggio nei Comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino e Montopoli Val d’Arno. Il 28 maggio l’onda rosa investirà Caprala e Limite mentre resta invariato l’appuntamento di domani per il Comune di Montespertoli. La pioggia non ferma però l’acquisto della nuova t-shirt che Astro ha realizzato per promuovere la raccolta fondi destinata al sostegno dei trasporti sanitari che permettono al pazienti oncologici di raggiungere gli ospedali per le cure. L’adesione va avanti con il solo obiettivo di coprire queste spese in attesa che dalla Regione possano arrivare finanziamenti adeguati. E si aspetta, quindi, il sole per rendere queste passeggiate momenti di gioia e spensieratezza.