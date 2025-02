Rischio idrogeologico. Se ne parla in consiglio

La prossima seduta del consiglio comunale è già stata fissata per martedì prossimo alle 21. E si parlerà ancora di rischio idrogeologico e degli interventi attuati o da attuare per rendere più sicuro il territorio, fra le altre cose. Già, perché il centrodestra ha protocollato un’interrogazione sull’argomento che figura. Con questo atto, i consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia chiedono all’amministrazione comunale di elencare le opere per la messa in sicurezza del territorio già effettuate e lo stato d’avanzamento di quelle programmate o richieste. La discussione verterà anche sulle casse d’espansione: il centrodestra, che a seguito dell’alluvione del novembre 2023 richiede periodicamente la convocazione di un consiglio straordinario a Stabbia ha più volte invitato la giunta Rossetti ad attivarsi per sollecitare la realizzazione di una cassa d’espansione per il Vincio a monte di Stabbia e di Lazzeretto e la costruzione di un’ulteriore cassa per il Vinciarello nella zona prevista anche come parco urbano.