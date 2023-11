Maltempo e rischi: il piano per ridurli c’è. Quasi 102 milioni tra opere e interventi

Empolese Valdelsa, 12 novembre 2023 – Quanto è alto il rischio idraulico sul territorio dell’Empolese Valdelsa? Quali tipi di interventi servirebbero per ridurlo? E quanto costerebbero? A tutte queste domande l’Unione dei Comuni ha già dato le risposte attraverso la realizzazione di un masterplan ad hoc. In pratica, l’ente che unisce gli undici comuni del circondario ha messo nero su bianco le priorità in merito al rischio idraulico così da farsi promotore delle necessità del territorio a livello di area. Il documento, approvato dalla giunta circa un anno e mezzo fa, mappa nel dettaglio tutte le zone maggiormente sottoposte ad allagamenti, esondazioni e tracimazioni di fiumi, torrenti e rii.

Con una gradazione cromatica di blu, che va dal tono più scuro a quello più chiaro, è possibile capire dove i corsi d’acqua potrebbero diventare una minaccia. Le zone a rischio maggiore sono quelle che, effettivamente, hanno ricevuto i danni più devastanti nella scorsa alluvione, ma anche dagli eventi di meteo avverso degli anni precedenti. Sorvegliati speciali, con blu marcato, sono le zone intorno al Vincio e Vinciarello tra Stabbia e Lazzeretto, nel comune di Cerreto Guidi; tutta l’area del Padule di Fucecchio. Da Bassa alla Tinaia, passando per Avane, quindi tutto il tratto del fiume Arno che attraversa il territorio comunale di Empoli, viene considerato in classe 3 (pericolosità elevata). Anche a Montelupo Fiorentino l’Arno in piena potrebbe rappresentare un grosso problema. Sempre nel territorio del comune della Ceramica non sono da sottovalutare la Pesa e il Virginio.

Anche la Valdelsa è rischio. Qui scorre l’Elsa che è soggetto a ’gonfiarsi’ in caso di intense precipitazioni. Poi c’è tutto il cosiddetto reticolo minore, rii e torrenti che si immettono nei principali corsi d’acqua e che spesso, più dei fiumi, fuoriescono dal loro letto inondando, quando va bene, campi e terreni, ma spesso non risparmiando abitazioni, garage, scantinati e mettendo a rischio anche la viabilità, quando l’acqua arriva a coprire le strade.

Fatto l’elenco dei ’problemi’, pronta anche la lista degli interventi necessari. Sono 38 quelli già inseriti nel masterplan, a cui si dovrà aggiungere quello del comune di Cerreto Guidi in fase di redazione dopo l’evento dell’agosto di un anno fa. Nell’elenco stilato, frutto di un tavolo di lavoro composto dai tecnici del Comune e dell’Unione, ci sono sia interventi relativi a casse di espansioni importanti, che insistono su alcuni territori comunali andando a risolvere però criticità di area, sia numerose opere con rilevanza più locale, ma non per questo meno rilevanti. Si parla di un importo complessivo di quasi 102 milioni di euro. Empoli, Vinci, Certaldo, Montelupo Fiorentino, Castelfiorentino, Montespertoli, Cerreto Guidi e Fucecchio sono i territori interessati.

"Questo lavoro – spiega Monica Salvadori, geologa dell’ufficio programmazione strategica dell’Unione dei Comuni – ci dà la possibilità di avere un quadro dettagliato e definito di quelli che sono i bisogni infrastrutturali per la riduzione del rischio idraulico in tutto l’Empolese Valdelsa. Alla luce dell’ultimo evento abbiamo anche presentato il Piano di gestione del rischio alluvione con gli studi aggiornati sui corsi d’acqua minori. Poi però serviranno risorse per tradurre in opere concrete quelle che sono le linee di indirizzo e di intervento. Molti cantieri sono onerosi e di complessa progettazione e organizzazione. Sicuramente – sottolinea Salvadori – come Unione dei Comuni ci siamo dotati di uno strumento importante. Intercettare i finanziamenti adesso deve essere il prossimo decisivo step".