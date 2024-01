Risarcimenti stragi naziste. È scontro Parrini-Meloni

Ristori per i crimini del Terzo Reich. Si attende giustizia da ottant’anni. C’è preoccupazione, aleggia, ancora, il senso di ingiustizia tra i parenti delle vittime delle stragi nazifasciste. Tra le storie delle famiglie che vogliono omaggiare la memoria dei loro cari ci sono anche quelle di Montelupo Fiorentino: il Comune ha fatto ricorso e ora aspetta l’udienza di marzo. La sentenza di un tribunale potrà mettere la parola fine, ma non al dolore. E ieri il dibattito ha scaldato i banchi di Montecitorio. La premier Giorgia Meloni ha risposto all’interrogazione di Riccardo Magi (Più Europa) proprio sulle iniziative in materia di risarcimento. "Consideriamo doverosi gli indennizzi – ha dichiarato il Presidente del Consiglio –. Non può esserci da parte del Governo un intento dilatorio e ostruzionistico. Non avrebbe senso decidere di stanziare delle risorse e poi impedire che queste vengano spese: ciò non toglie che l’Avvocatura generale dello Stato debba fare il suo lavoro verificando che sussistano i presupposti per ottenere questo risarcimento. Ciò significa la ricostruzione del fatto storico alle origini del danno fino al rapporto di parentela che lega il il richiedente alla vittima, atteso che, visto il tempo trascorso, parliamo soprattutto di discendenti". È intervenuta così Giorgia Meloni durante il Question Time alla Camera. "Non è disattenzione verso le vittime, è rispetto della legge – ha aggiunto –. Questo lavoro che alcuni leggono come un tentativo dilatorio è invece necessario: stiamo utilizzando risorse dei cittadini. È nostra responsabilità gestirle in modo corretto". Sull’argomento si è fatto sentire anche il senatore Pd Dario Parrini. "Ho parlato per chiedere a Meloni di mettersi una mano sulla coscienza e far finire lo scandalo morale e istituzionale di un Governo che sta facendo la guerra ai familiari delle vittime di crimini nazifascisti: deportazioni, eccidi, stragi – ha detto il vice presidente della commissione Affari costituzionali –: Meloni ha fatto finta di non sapere che nei processi in corso in varie parti d’Italia l’Avvocatura dello Stato non sta affatto vagliando con rigore l’esistenza dei presupposti per i risarcimenti. Anzi: sta mettendo in campo contro i ricorrenti un ostruzionismo avvilente e infondato, cercando di delegittimare le loro richieste risarcitorie con contestazioni pretestuose. Le parole della premier sono sale gettato su ferite aperte".