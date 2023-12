Riqualificazione del centro storico. Da piazza Boccaccio a via 2 Giugno: "Tanti cantieri ma pochi disagi"

di Giovanni Fiorentino

Completare sia l’intervento previsto in via 2 Giugno e piazza Boccaccio che quello fissato per l’ex-area Antonelli entro la prossima estate. È l’obiettivo di massima indicato dal sindaco Giacomo Cucini, che ieri ha fatto il punto sui cantieri in programma. Iniziando dalla riqualificazione e valorizzazione del centro urbano, per un intervento complessivo superiore ai due milioni di euro (finanziato con i fondi del Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienza e con un contributo da parte del Comune, ndr) suddiviso in quattro lotti. Uno di questi riguarda proprio via 2 Giugno e piazza Boccaccio, per un’opera da circa 460mila euro.

Interventi, come quelli che verranno poi realizzati in via Roma e Borgo Garibaldi, che richiedono a quanto pare anche un lavoro sui sottoservizi e in particolare sulle condutture idriche, con il coinvolgimento degli addetti di Acque Spa. I lavori di ripavimentazione sono iniziati la scorsa estate in via 2 Giugno, sulla quale sono in corso le rifiniture. "L’assetto attuale della via non sarà quello definitivo – ha puntualizzato il primo cittadino – mancano gli arredi ed abbiamo l’intenzione di valorizzarla utilizzando i sampietrini che avanzeranno dal rifacimento di piazza Boccaccio. Restiamo in attesa del parere della Soprintendenza". E nei primi giorni del prossimo mese, probabilmente dopo l’Epifania, gli operai si concentreranno sui lavori in superficie di piazza Boccaccio, anche per non sovrapporsi a quelli di Acque e di consentire al personale della partecipata di lavorare con maggior efficacia sui sottoservizi di via 2 Giugno.

"Questa strategia consentirà di ottimizzare i tempi e di preservare gli eventi e la stagione turistica, garantendo al contempo una progressione più rapida. Vogliamo creare un centro urbano rivitalizzato e pronto ad accogliere residenti e visitatori – ha fatto presente Cucini – i lavori non potevano iniziare in un periodo diverso, alla luce delle scadenze legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ai relativi finanziamenti. Abbiamo deciso, insieme ai commercianti, di iniziare da via 2 Giugno per rispondere alla loro richiesta di avere la stagione primaverile-estiva completamente a disposizione". Contestualmente, nelle prossime settimane partirà un cantiere parallelo (non relativo al Pnrr) che dovrà portare alla realizzazione di un parcheggio nell’ex-area Antonelli, per un esborso superiore ai 200mila euro. "Il parcheggio di piazza Boccaccio sarà ad ogni modo pienamente fruibile durante i saldi – ha chiosato il sindaco – puntiamo a completare anche questa fase dell’opera entro la prossima estate".

Intanto, durante le festività, la valorizzazione del territorio passerà anche dalla promozione culturale. A Certaldo, le porte dei musei comunali, tra Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio, rimarranno aperte oltre i consueti giorni feriali anche durante le festività natalizie, offrendo un’opportunità unica per esplorare il patrimonio culturale della città. Lunedì 25, martedì 26 dicembre e lunedì 1, martedì 2 e sabato 6 gennaio saranno aperti tra le 10-13 e le 14.30-17.30.