Riqualificazione area ’Tamburini’ In arrivo i primi finanziamenti Fanno parte del programma Pinqua

Riqualificare un’area dismessa rispondendo a due esigenze: da un lato la necessità di creare nuovi alloggi per chi versa in situazione di difficoltà abitativa, dall’altro realizzare servizi destinati a famiglie e ragazzi. Politiche abitative (ed ecosostenibili), avanti tutta. La buona notizia è che il progetto non figura tra quelli definanziati dal Governo. E ora le prime risorse sono arrivate. I fondi, insomma, ci sono. A differenza di quanto accade per i Piani urbani integrati e l’efficientamento energetico (dove il taglio nel Comune di Vinci si traduce in 5 milioni di euro di opere sfumate), va avanti senza intoppi il progetto di riqualificazione dell’area ’Tamburini’ finalizzato alla realizzazione di alloggi sociali. La riqualificazione è adesso finanziata con una prima tranche di fondi Pnrr. Si tratta del bando di "Home in Midsize Cities" dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, che ha ottenuto soldi dal Ministero delle Infrastrutture nell’ambito del programma Pinqua sulla qualità dell’abitare. Al suo interno è previsto un intervento sul territorio di Vinci al quale il ministero contribuirà con un milione e 850mila euro e sul quale l’amministrazione comunale investirà 400mila euro.

Un’opera, insomma, dall’impegno di spesa piuttosto consistente: 2 milioni e 250mila euro. L’idea perseguita dall’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Torchia è incrementare l’offerta abitativa per le fasce di popolazione più svantaggiata, migliorare la qualità urbana degli spazi e dei servizi per la comunità e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Ma vediamo come cambierà la città. L’area ’Tamburini’, in prossimità della residenza anziani e degli alloggi Erp di via Val di Sole e via Val Gardena, è oggi completamente dismessa. Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione di un immobile di proprietà comunale, dove sorgeranno alloggi sociali e spazi per attività culturali, per il tempo libero, lo sport, e la formazione finalizzata all’utilizzo delle tecnologie digitali. Nascerà un altro nuovo fabbricato e sarà risistemata anche l’area verde. Per collegare gli edifici Erp esistenti e la residenza anziani, entrambi posti sulla riva destra del rio Streda, con quelli nuovi posti sulla riva sinistra, sarà realizzata una passerella pedonale. A completamento del progetto, anche una piazzetta e un piccolo parcheggio. In prossimità della zona sportiva sorgerà poi uno spazio di gioco per ragazzi e adolescenti. Tutto, se non ci saranno altri ’colpi di scena’ sul fronte Pnrr.