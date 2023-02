"Riprendiamoci le nostre Cerbaie" Comitato per la sicurezza a Massarella

FUCECCHIO

Un servizio di videosorveglianza che funzioni. Controlli ancora maggiori. Il tutto unito ad un vero lavoro di valorizzazione e tutela delle Cerbaie da portare avanti in stretta sinergia tra comitato, cittadini e amministrazioni comunali interessate all’area che, da anni, è costretta a fare i conti con lo spaccio e l’indotto di criminalità che questo comporta. Sono questi i punti cardine con i quali il comitato di cittadini per la sicurezza, la tutela e la valorizzazione delle Cerbaie si presenterà stasera alle 21,30 – nella sede della Contrada – ai concittadini di Massarella. Una riunione che segue quella di alcune settimane fa nella frazione di Torre e finalizzata ad accrescere i numeri dei sostenitori del comitato – il cui consulente legale, sia sotto il profilo civile che penale è l’avvocato Andrea Poggianti – in modo da portare avanti un’azione più incisiva.

"Al primo posto – spiega il vicepresidente Moreno Bozzi – è la collaborazione che vogliamo attivare, in modo proficuo con tutti i soggetti, dai Comuni alle prefetture". "Dobbiamo – aggiunge – riappropriarci delle Cerbaie e toglierle di mano a spacciatori e criminali. Per fare questo c’è bisogno dell’aiuto di turi. Ma c’è anche bisogno valorizzare l’area, sistemare le opere realizzate e poi lasciate abbandonate, come i percorsi. C’è bisogno di riqualificare a trecentosessanta gradi il parco, di dotare la zona di un sistema di telecamere che funzioni e che sia costantemente monitorato".

"C’è bisogno – aggiunge Bozzi – che Fucecchio torni ad avere un adeguato numero di agenti di polizia municipale che possano collaborare con le forze dell’ordine. C’è bisogno anche che l’amministrazione concretizzi le misure che il sindaco ha annunciato a parole". Il comitato proseguirà il tour di presentazione nelle prossime settimane incontrando anche i cittadini di Pineta, Galleno e Staffoli. Più avanti toccherà anche a quelli di Orentano e Altopascio.

Carlo Baroni