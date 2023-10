Riparte il cantiere fermo. Ma i costi sono lievitati

EMPOLI

Quello inaugurato ieri non è l’unico cantiere attivo al polo scolastico di via Sanzio. Sono in corso i lavori da 5 milioni e mezzo di euro (metà finanziati dal Pnrr e metà da fondi Fsc tramite la Regione Toscana) per l’adeguamento sismico dell’istituto Fermi. Ma non è tutto. A gennaio 2024 ripartiranno anche i lavori (dopo il fallimento della ditta che aveva vinto l’appalto) per l’edificio che accoglierà anche la palestra dell’istituto Ferraris e 25 nuove aule, finanziato con l’allora Patto per Firenze voluto dal governo Renzi. Per questo intervento, però, dovranno essere rimodulati i costi. Inizialmente previsti per 7 milioni e 700mila euro, adesso con il rincaro delle materie prime e del prezzo dell’energia si stima possano lievitare di un 30 per cento. "Purtroppo ci sono sempre imprevisti - spiega Nardella - noi amministratori siamo l’ultimo anello che subisce eventi esterni, realizzare le opere è una corsa a ostacoli. Ho seguito con grande attenzione tutte le fasi, anche quelle impreviste. Per fortuna siamo riusciti a inaugurare questo cantiere e negli ultimi mesi ci saranno molti altri obiettivi. Dobbiamo correre per instradare anche progetti realizzati".

Anche il sindaco Barnini è consapevole che troppo tempo è andato sprecato. "Su Empoli c’era una lentezza in merito all’edilizia scolastica che soffrivamo da tempo – commenta - ma negli ultimi dieci anni ci siamo riscattati. A Empoli ci sono 6mila studenti delle superiori, per loro abbiamo compiuto delle scelte strategiche e in Città Metropolitana lavora un gruppo di grande qualità". Per Cucini "questo è un momento fondamentale e strategico. C’era bisogno di manutenzione e di nuovi plessi. Empoli diventerà una città ancora più attrattiva per l’Empolese Valdelsa. Gli indirizzi stanno crescendo di interesse per i nuovi studenti. Stavolta il Pnrr ci ha dato una grossa mano".

La realizzazione del nuovo plesso del Ferraris, e soprattutto l’arrivo della palestra, permetterebbe alla scuola di essere ’autonoma’. Adesso gli studenti sono costretti a chiedere ospitalità al Fermi e a trovare soluzioni alternative. "Abbiamo molti progetti e attività sportive – spiega la stessa dirigente Mazzoni – che però dobbiamo fare andando altrove, con l’aiuto di tante associazioni coinvolte".

Sempre riguardo all’impiantistica sportiva a marzo 2024 partiranno i lavori da 7 milioni di euro per la pista di atletica a disposizione anche dell’intero polo scolastico.

i.p.