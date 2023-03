Riparte anche il Pedibus Aperte le iscrizioni

La Fucecchio Servizi, in collaborazione con la Cristoforo Società Coop Onlus, informa che sono aperte le iscrizioni al nuovo servizio “Piedibus”, attivo dal 12 aprile al 9 giugno per un numero massimo di 15 bambini. Il Piedibus è una carovana di ragazzi guidati da adulti accompagnatori che attraverseranno a piedi un percorso cittadino per giungere alla scuola elementare Carducci. Itinerario: capolinea - via Trieste - Piazzetta alle 7,55 con f ermata in pazza Montanelli (8,05), Cinema Pacini (8,15), vicolo delle Carbonaie (8:20), termine corsa alla scuola Carducci (8,25). Al servizio si possono iscrivere gli alunni già iscritti al servizio di trasporto scolastico ed è gratuito. Le iscrizioni si possono effettuare compilando il modulo sul sito del Comune e inviarlo tramite il portale Simeal Fucecchio sezione comunicazioni - gruppo - Iscrizioni Piedibus Il piedibus è svolto in qualsiasi tempo atmosferico, ad eccezione dei casi di allerta meteo. I ragazzi devono attendere la carovana all’orario stabilito nelle fermate predisposte e devono essere accompagnati da un adulto.