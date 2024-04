Rinascita urbana, il caso San Pantaleo

Quali futuri possibili per il borgo di San Pantaleo in Vinci? A questa domanda che si pongono ormai da anni le comunità di confine (Vinci, Cerreto Guidi, Lamporecchio), che nel 2020 hanno sostenuto addirittura la candidatura a Luogo del Cuore per il Fai, forse è arrivato il momento delle risposte. Nel 2023 l’Istituto di sostentamento del clero di San Miniato, che nel frattempo è diventato unico proprietario del complesso immobiliare, e il comitato cittadino Noi per San Pantaleo hanno promosso un ciclo di incontri pubblici in ascolto dei bisogni e desideri per la rinascita della chiesa di San Pantaleo in Vinci, in stato di parziale degrado. Il ciclo si conclude oggi con l’incontro dal titolo “Futuri possibili per il borgo leonardiano di San Pantaleo”, previsto dalle 9.30 alle 13 all’agriturismo Monna Caterina, in via Lamporecchiana a Vinci. L’ingresso e la partecipazione sono liberi e gratuiti. L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Vinci e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Presenti Giovanni Campagnoli e Roberto Tognetti, presidente e direttore della “Fondazione Riusiamo l’Italia”. Coordina i lavori Carlo Andorlini. Ospiti Rossana Ragionieri, Sandra Ristori, Antonio De Crescenzo e il sindaco Giuseppe Torchia.