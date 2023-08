Rimosso l’amianto alla ex vetreria Cesa

L’amianto è una delle piaghe delle nostre città ed è tuttora presente in molte costruzioni ormai in disuso. Una di queste è l’ex Vetreria Cesa di via Meucci, nel quartiere di Carraia. La struttura, che da tempo rappresentava motivo di preoccupazione per i residenti per la presenza dell’absesto, è stata oggetto di un importante intervento di bonifica da parte della proprietà, in ottemperanza a un’ordinanza firmata dalla sindaca Brenda Barnini. L’ordinanza, nell’ottobre scorso, ha rappresentato l’ultimo atto di un percorso di accertamenti, verifiche e contatti con la proprietà della struttura, con il coinvolgimento anche del personale dell’Ausl Toscana centro. Proprio in seguito a sopralluoghi eseguiti dal personale competente, anche dopo preziose segnalazioni da parte dei cittadini, sono stati accertati fra l’altro il progressivo peggioramento dello stato di conservazione della copertura e il distacco di alcune lastre di eternit.

Nei giorni scorsi, la proprietà ha comunicato che la copertura contenente amianto è stata totalmente rimossa da una ditta specializzata, per poi essere confezionata a norma e smaltita, ed è stata messa una nuova copertura di lamiera zincata calpestabile. Dopo una pausa del cantiere prevista nel mese di agosto, a settembre verranno ultimati la rimozione e lo smaltimento del guano dei piccioni. La proprietà, in precedenza, si era già occupata invece della rimozione delle lastre e dei frammenti che si erano staccati dalla copertura ed erano caduti nelle zone sottostanti, all’interno dell’area.