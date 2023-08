Rimodulazione Pnrr Continua la querelle

Va avanti il botta e riposta tra maggioranza e opposizione sul Pnrr. I Dem hanno presentato un ordine del giorno che chiede al Governo un ripensamento sulla cosiddetta rimodulazione dei fondi, ma il gruppo Scipioni per Vinci non l’ha votato. All’attacco della maggioranza, la replica del centrodestra. "La storia dei tagli sul Pnrr è una bufala - dichiarano Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Maria Grazia Bindi - Come ha spiegato l’onorevole Donzelli, non si tratta di definanziamenti, ma di sostituzione della fonte di finanziamento. Una parte dei progetti di cui parliamo era già stata finanziata prima del 2020 e soltanto dopo inserita nel Pnrr. L’amministrazione vuole rilanciare il paese quando mancano un sistema di trasporti adeguato ed infrastrutture per grandi flussi turistici".