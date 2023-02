Rimandato ’Azul’ con Stefano Accorsi Si cerca una nuova data

Era uno degli appuntamenti più attesi ma è stato rimandato. "Causa indisposizione di Stefano Accorsi – fa sapere Giallo Mare Minimal Teatro attraverso una nota –, lo spettacolo Azul, previsto per domani alle 21 al Teatro Excelsior di Empoli, è stato annullato". Lo spettacolo di inseriva nella stagione di prosa del Comune di Empoli, promossa insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro. Adesso sono in corso verifiche per trovare un’eventuale data di recupero. "Quanto prima sarà data comunicazione agli abbonati e a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo", fa sapere ancora Giallo Mare. Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli tramite il servizio cultura giovani e sport, telefonando al numero 0571757729 oppure via email all’indirizzo [email protected] In alternativa ecco i recapiti di Giallo Mare Minimal Teatro: per telefono allo 057181629–83758, oppure via mail al [email protected]