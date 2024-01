Rilanciare i negozi del borgo. Il Comune concede gli spazi. In un anno ’perse’ 5 attività

Aprire una nuova bottega all’interno di Palazzo Giannozzi, mettendo a disposizione di eventuali artigiani interessati uno spazio in cui fare impresa. Questo l’obiettivo che si pone l’avviso esplorativo pubblicato nei giorni scorsi dal Comune, riguardante una porzione di immobile situato a Certaldo Alto. Si tratta di due locali che si sviluppano su una superficie complessiva di 35 metri quadrati. E che saranno concessi dall’ente con un contratto di locazione, partendo da una base d’asta di 400 euro mensili. L’accordo con il nuovo negoziante sarà valido per sei anni ed eventualmente rinnovabile per altri sei. Idee chiare, da parte del Comune, anche su quali tipologie di imprese potranno essere allestita nello spazio in questione: cuoio e pelletteria, pittura e disegno, legno e lavorazione pietre preziose o pietre dure. Bando aperto anche a chi si occupa di strumenti musicali, tessitura, ricamo, vetro, ceramica, sartoria, maglieria, lavorazione della carta e affini. Trattandosi di locale all’interno di un centro di botteghe artigiane, non saranno accettate manifestazioni di interesse per tipologie di attività già presenti in loco.

Chi è interessato deve presentare la manifestazione (scaricando i moduli presenti sul sito web del Comune) entro le 12 del prossimo 26 gennaio. E’ possibile inviare la documentazione tramite pec all’indirizzo [email protected]. Si tratta di un’iniziativa con cui l’amministrazione vuole evidentemente cercare di rilanciare il commercio, incentivando nuove aperture soprattutto nella parte alta del borgo e concentrandosi in questo frangente sull’artigianato. Gli ultimi dati parlano di una situazione stazionaria: secondo l’ultimo computo della Camera di Commercio di Firenze, aggiornato al terzo trimestre del 2023, sul territorio certaldese risultano aperte 467 aziende artigianali (466 delle quali attive). Un dato in lieve diminuzione rispetto a quello relativo all’ultimo trimestre del 2022, quando ne risultavano 471. Si tratta a ogni modo di oscillazioni minime, in attesa degli ultimi riscontri che dovrebbero essere resi noti a breve.

Giovanni Fiorentino