Rigenerazione urbana. Il piano ’I Cappuccini’. Case, verde e ciclabili. Via libera dal Comune

EMPOLI

"Un intervento a carattere urbanistico che migliorerà un pezzo di città, di ricucitura tra la frazione di Corniola e l’inizio del centro urbano di Empoli", dice il sindaco Brenda Barnini. Un investimento privato "coerente con gli obiettivi di rigenerazione urbana che abbiamo perseguito in questi anni e che metterà a disposizione dei cittadini nuovi servizi come verde pubblico e piste ciclabili". sottolinea il primo cittadino. Empoli, infatti, avrà un’area residenziale e commerciale nella porzione di territorio comunale posta in località Cappuccini, all’ingresso di Corniola, compresa tra via del Convento, via Salaiola e via Bottego, costituita in parte dai terreni un tempo occupati dalla vetreria Fiascai, oggi demolita.Nel 2019 la proprietà ha ottenuto il via libera del Consiglio comunale.

Il Piano approvato allora prevede anche la realizzazione di opere pubbliche a cura e spese della proprietà dell’area, in particolar piste ciclabili e aree a verde pubblico, e la costruzione di un immobile, al cui interno sono previsti, tra l’altro, un’unità immobiliare di 150 mq da destinare ad attrezzatura di quartiere e un’unità immobiliare di 100 mq da destinare ad edilizia convenzionata, entrambe da cedere gratuitamente all’amministrazione comunale una volta realizzate. Con l’approvazione della delibera avvenuta nella seduta del 14 novembre scorso tutto questo potrà diventare realtà.

"La città che cresce in modo sostenibile e rispettoso del contesto, Empoli ha questa caratteristica ed è uno dei motivi per cui si mantiene alta la qualità della vita", specifica Barnini. Con l’approvazione della delibera - 15 voti favorevoli di Partito Democratico e Questa è Empoli, 8 i voti contrari di Buongiorno Empoli-Fabricacomune, gruppo Misto, Movimento 5 Stelle, Lega Salvini Empoli e Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli - infatti il consiglio ha concesso alla proprietà la possibilità di attuare gli interventi in due fasi distinte. Nella prima fase saranno concentrate tutte le opere di interesse pubblico infrastrutturali (strade pubbliche e piste ciclabili) e una parte del verde pubblico. Sono rimandati invece alla piena attuazione della prima fase il resto degli interventi pubblici, come la realizzazione di un verde di quartiere e la costruzione dell’immobile.