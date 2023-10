Rigenerazione urbana e partecipazione dei cittadini. Le tappe del percorso

Tappe per rivoluzionare il territorio e proiettarlo nel futuro. Sono state presentate a La Vela Margherita Hack le attività partecipative che nei prossimi quattro mesi consentiranno ai cittadini empolesi e di Capraia e Limite di immaginare le trasformazioni del territorio e di alcuni edifici e aree da rigenerare, con l’obiettivo di supportare la redazione del piano operativo comunale di Empoli e la progettazione dei 4 interventi finanziati dalla Regione Toscana. ’Empoli Poc’ è finalizzato alla redazione dello strumento urbanistico che stabilisce nel dettaglio dove, come e quanto si può intervenire nella trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio comunale, mentre ’Arno Vita Nova’ accompagna la definizione di alcuni interventi di rigenerazione urbana per cui il Comune di Empoli e quello di Capraia e Limite hanno vinto un finanziamento: a Empoli si tratta del recupero di Palazzo Ghibellino, della riqualificazione di Porta Pisana e delle vie limitrofe, della ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli ex Macelli mentre a Capraia e Limite riguarda la costruzione di una nuova passerella ciclopedonale sull’Arno. "Conoscere, diventare consapevoli e confrontarsi. Abbiamo vissuto il primo appuntamento del percorso partecipativo del piano operativo comunale e del progetto Arno Vita Nova - ha sottolineato il vicesindaco del Comune di Empoli, Fabio Barsottini -. È stato un successo qualitativo e quantitativo. Ospiti interessanti che ci hanno aiutato a pensare a cosa potremo scegliere di fare in futuro per lo sviluppo sostenibile della nostra città". Durante la serata spazio anche alla discussione sul tema della città inclusiva.