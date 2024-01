Rifondazione appoggia Masi: "Insieme coi valori di sinistra. È questa l’alternativa giusta"

Un’altra tessera del puzzle in quadro ancora in composizione dove manca uno dei principali attori in campo: il centrodestra empolese. Intanto Rifondazione Comunista prende carta e penna per fissare il proprio impegno a sostegno della neonata coalizione tra Buongiorno Empoli e il Movimento 5 Stelle che ha già scelto Leonardo Masi come candidato a sindaco. "Dopo l’esperienza di Dusca Bartoli nel 2014 e quella di Beatrice Cioni nel 2019 che hanno contribuito ad allargare e unificare progressivamente il campo a sinistra del Pd – annuncia Rifondazione –, il nostro impegno sarà riconfermato anche per questa tornata elettorale. Il giudizio dell’allargamento a forze politiche come il M5S che sul territorio si sono distinte, insieme a Buongiorno Empoli, per la difesa dell’ambiente, dei lavorator, per i servizi pubblici e in difesa di chi ha più bisogno, non può che essere positiva".

Da qui il plauso per il "buon lavoro di opposizione" svolto in questi anni su tutti i temi di interesse del territorio: dalla chiusura della piscina al gassificatore, dalla Multiutility all’inquinamento da Keu sotto la Sr494, alla difesa della pace. "Tutti temi cari alla sinistra – sottolinea Rifondazione –. Anche la nostra città vive i mali di una società sempre più diseguale, senza futuro per i giovani, fatta di lavoro spesso precario e sottopagato, nella quale accedere ai servizi essenziali, quali la sanità, è sempre più difficile. Un’amministrazione comunale non può certo risolvere tutti questi problemi, ma può e deve dargli voce, sostenere la propria comunità e aiutare chi è maggiormente in difficoltà. Riteniamo che un’alternativa politica e amministrativa sia necessaria, possibile e matura: questa è la strada".

el.cap.