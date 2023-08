Rifondazione all'attacco sul nuovo teatro a Empoli: "Progetto molto costoso, servono altre soluzioni"

"Che fine farà ’Il Ferruccio’?". A chiederselo è il circolo di Rifondazione Comunista dell’Empolese, preoccupato per il progetto del nuovo teatro. Nei giorni scorsi il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, aveva manifestato preoccupazione per il futuro dei fondi Pnrr destinati a realizzare il progetto. E ora Rifondazione Comunista incalza: "Da più voci, giustamente, è stato fatto notare che forse la zona scelta non è delle migliori in quanto lì esiste già una struttura che ha svolto e svolge un ruolo importante nell’ospitare iniziative durante tutto l’anno. Il teatro andrebbe a interferire a causa della vicinanza delle due strutture, svalutandole entrambe". I dubbi di Rifondazione riguardano anche i costi: "Siamo convinti che la spesa possa essere molto minore: è noto a tutti che l’immobile del cinema Excelsior è all’asta e per circa 700mila euro il Comune avrebbe potuto ristrutturarlo". Invece fa notare Rifondazione che "con circa 1,5 milioni di euro avremmo quindi un teatro in centro città, senza contare inoltre il degrado che potrebbe nascere dalla chiusura dell’attuale cinema". Dunque ecco le richieste: "Chiediamo - conclude la nota - che alla luce delle novità sui fondi Pnrr, venga riaperto un confronto per valutare soluzioni alternative come il cinema Excelsior o La Perla che è già di proprietà del Comune".