Riflessioni sulla vita alla Casa del Fanciullo con monsignor Cristiani

Il comitato fucecchiese del Centro Italiano Femminile, organizza un pomeriggio di incontri e riflessioni dedicati alla quarantacinquesima Giornata internazionale per la vita. Ad introdurre l’iniziativa – oggi alle 16,30 alla Casa del Fanciullo – sarà monsignor Andrea Pio Cristiani, arciprete della Collegiata (nella foto), che parlerà sul tema "La morte non è mai una soluzione". A seguire in programma l’incontro con la giornalista fiorentina Gaia Simonetti e con Giovanna Carboni che parleranno delle loro storie di mamme coraggio, con proiezioni di alcune video interviste. Scopo dell’iniziativa – che si ripete ogni anno - è quello di rinnovare l’adesione dei cattolici al "Vangelo della vita", l’impegno a smascherare la "cultura di morte", la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse.