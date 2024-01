Riflessioni su Don Milani. Un nuovo appuntamento

Tutto pronto alla biblioteca Emma Perodi di Cerreto Guidi per recuperare la seconda iniziativa riguardante le celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Don Milani, che sarebbe dovuta andare in scena venerdì ma che invece è slittata – per cause di forza maggiore – al 2 marzo. Come si ricorderà, si tratta di una serie di quattro incontri organizzati dal Comune di Cerreto Guidi: un’iniziativa promossa dal Consiglio Regionale della Toscana e inserita nell’ambito della "Festa della Toscana". L’appuntamento è quindi per la sera del 2 marzo con la presentazione, a cura del sindaco Simona Rossetti e di Padre Albino De Giobbi, del libro "Don Milani - Vita di un profeta disobbediente. A cento anni dalla nascita" di Mario Lancisi. Da massimo esperto del priore di Barbiana, l’autore ne dà il ritratto definitivo, attingendo a nuove lettere, attingendo a nuove lettere, scritti e testimonianze. Sarà un’occasione molto importante e molto attesa per riflettere insieme su un personaggio molto amato della nostra storia.