Riflessioni e letture per non dimenticare In occasione del 79° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, a Stabbia si è tenuto un incontro per ricordare il 2 settembre 1944. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di mantenere viva la memoria. Interventi e letture di brani tratti da "La vita amara" di Nada Parri hanno contribuito a ricordare il drammatico periodo.