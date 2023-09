Rifiuti gettati in via Ponzano. Abbandonati pure dei televisori. Ispettori Alia subito in campo

di Simone Cioni

Sacchi neri, materiale vario e perfino quattro televisori. Non conosce pace via Ponzano per San Donato a Empoli per quanto riguarda l’abbandono di rifiuti. L’ennesima segnalazione per quest’area, già tristemente nota in tema rifiuti, si riferisce al fossato sotto al cavalcavia della FiPiLi. A distanza di 24 ore dall’ultimo intervento gli operatori di Alia hanno quindi dovuto fare un nuovo sopralluogo per verificare l’ubicazione e l’entità del materiale. Nel dettaglio sono risultati abbandonati televisori di grandi dimensioni ed ingombranti oltre ad una grande quantità di sacchi neri ed altri materiali all’interno del fossato non completamente riconoscibili. La rimozione dei rifiuti al di fuori del fossato sarà completata al massimo entro questa mattina, mentre per tutto ciò che è stato gettato all’interno del fosso Alia si è invece attivata con il Consorzio di bonifica. Il materiale dovrà infatti prima essere posto sulle rive e poi portato via dal gestore di igiene urbana.

Anche nello scorso mese di agosto, purtroppo, non è mancato certo il lavoro agli ispettori ambientali di Alia e agli agenti del settore ambientale della Polizia Municipale di Empoli. Secondo il report mensile del Comune, infatti, sono stati 72 i controlli e verifiche, 155 le ispezioni e 9 le sanzioni emesse, per un valore di 1.290 euro, da parte degli ispettori di Alia. Gli abbandoni, ad agosto, si sono concentrati soprattutto nelle frazioni (anche un sanitario da bagno nelle vie di Grassellino e Pogni), ma anche nella più centrale via della Noce. Tra l’altro, nei pressi del cimitero di Pontorme in via Cortenuova sono stati rinvenuti anche accumuli di confezioni risalenti a generi alimentari destinati agli aiuti umanitari, all’interno di carrelli di un supermercato.

Grazie alla segnalazione di un cittadino, inoltre la Polizia Municipale è potuta risalire ad un altro cittadino che ha abbandonato alcuni sacchi neri vicino alla campana del vetro in via Lucchese. "Anche nel mese di agosto il lavoro di controllo e sanzionatorio è stato continuo e capillare – afferma l’assessore all’Ambiente del, Massimo Marconcini – Purtroppo tutte le azioni che mettiamo a disposizione per migliorare il decoro della nostra città non sono sufficienti. Pertanto, grazie alla stretta collaborazione con Alia, gli agenti della Polizia Municipale e il nostro ufficio ambiente stiamo programmando iniziative nuove che comunicheremo quanto prima".