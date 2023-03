Rifiuti e polemiche Il Pd spazza via i dubbi "Il gassificatore? Mai La partita è chiusa"

Il consigliere regionale Sostegni ha ribadito e precisato ancora, dopo le parole dell’assessore Monia Monni, che "non si va contro la volontà espressa dal territorio". Che il progetto di un gassificatore al Terrafino l’ha combattuto fin dal primo istante. Oggi è il Pd locale a prendere la parola e a fare una ulteriore puntualizzazione: "L’impianto non è presente nel nuovo piano regionale dell’economia circolare. Chi afferma il contrario o è disinformato o in malafede", dichiara Lorenzo Cei, segretario Pd di Empoli.

L’iter burocratico prevede che il piano venga sottoposto a voto prima della giunta e poi del consiglio regionale. "La Regione – continua Cei – ha accolto la contrarietà all’impianto espressa dalla sindaca di Empoli, Brenda Barnini, e in questo senso il presidente Giani ha assicurato di accettare questa posizione. Andrea Poggianti e Fratelli d’Italia cercano di confondere le acque e montare la polemica solo per ottenere visibilità politica".

"Questi i fatti: il Comune di Empoli ha comunicato lo scorso 20 dicembre tramite posta elettronica certificata a Regione Toscana e Alia la non disponibilità del territorio a ospitare l’impianto. La questione è chiusa – aggiunge Cei –. Nei mesi appena trascorsi ci siamo fatti carico delle segnalazioni e delle istanze provenienti dai nostri concittadini, sia negli incontri pubblici sia nei tantissimi appuntamenti che ci sono stati chiesti da cittadini, famiglie e imprese per approfondire l’argomento". "Abbiamo registrato crescente preoccupazione e contrarietà da parte della cittadinanza sull’ipotesi di realizzazione dell’impianto e per questo non abbiamo esitato a comunicare la nostra indisponibilità – conclude Cei –. Invito Poggianti a evitare polemiche sterili e ad avanzare proposte costruttive per Empoli, se mai ne avesse". Fratelli d’Italia, nelle stesse ore in cui fioccavano le sottolineature circa il fatto che Empoli era fuori dal piano, aveva messo in guardia: "Regione e Alia stanno andando avanti cercando di mettere il territorio davanti al fatto compiuto". Del resto le parole dello stesso Sostegni erano già state lapidarie: "Il presidente Giani ha assicurato che già nei passaggi di giunta del nuovo piano dei rifiuti chiarirà che l’impianto di Empoli è escluso. Se così non fosse ci penserà il consiglio regionale a chiarirlo. Senza dubbio, noi abbiamo accettato l’idea che le proposte nascessero dalle aziende, non certo che esse decidessero per noi la localizzazione degli impianti anche contro il volere delle istituzioni locali".

In nome di una politica "che pone al centro i percorsi di partecipazione". E che ascolta la voce del territorio che sull’ambiente, ultimamente, di battaglie ne sta facendo. Marcignana Non Si Piega ha partecipato alla mobilitazione indetta da "No Valdera Avvelenata". E oggi, come assemblea permanente No Keu, sarà alla manifestazione di Piombino. Anche lì contro il progetto di un rigassificatore.