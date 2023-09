Bruciava rifiuti per smaltirli: imprenditore finisce nei guai. Indagini dei forestali e dell’Asl

Vinci (Firenze), 20 settembre 2023 – Bruciava rifiuti per smaltirli. I militari del nucleo carabinieri forestale di Empoli, a seguito di numerose segnalazioni circa la combustione di rifiuti lungo la sponda destra dell’Arno nel Comune di Vinci, hanno condotto accertamenti unitamente alla polizia municipale, che si sono conclusi con la denuncia a carico del titolare di una ditta di confezioni. Dalle indagini condotte è emerso che, durante la notte tra l’uno e il due settembre, sull’argine all’altezza di Via Gramsci, era stata effettuata una combustione illecita di rifiuti urbani e speciali derivanti da un’azienda poi individuata.

Tale abbruciamento – si apprende – era stato poi ricoperto con terra, ma il materiale non era completamente combusto, continuando perciò a bruciare a lungo, emanando un forte odore. Attraverso le verifiche espletate, il responsabile della combustione dei rifiuti è risultato essere, appunto, il titolare di una ditta di confezioni. E’ stato accertato inoltre che l’azienda dal 2019 non aveva a disposizione nessun documento o formulario di rifiuti che attestasse il regolare smaltimento degli stessi, ma che i sacchi che li contenevano venivano consegnati ad un soggetto ignoto.

Durante il sopralluogo effettuato in azienda veniva rilevato anche che nello stabile adibito a laboratorio, di alcuni locali, attraverso la realizzazione di opere edilizie, era stata mutata la destinazione d’uso: in particolare era stata realizzata una cucina e, con tetti in cartongesso, dei dormitori. Per le verifiche di competenza è stato richiesto da un lato il supporto anche del personale dell’Asl Empoli - dipartimento di prevenzione che ha eseguito separati accertamenti, dall’altro dei vigili del fuoco di Empoli per la presenza di numerose bombole del gas presenti nel locale cucina che hanno provveduto ad allontanare.

Per quanto accertato, il titolare della ditta, nonché affittuario dell’immobile, in applicazione del testo unico ambientale è stato segnalato all’autorità giudiziaria per combustione illecita e gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Inoltre, in applicazione del testo unico sull’edilizia, è stato segnalato per realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire e per violazione delle norme igieniche e sanitarie dettate dal regolamento edilizio comunale.